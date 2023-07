Leonardo La Russa accusato di stupro | parla la ragazza | “Umiliata da chi mi colpevolizza”

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "re una donna che si espone per far valere i suoi diritti è una doppia umiliazione, ancora prima di poter raccontare apertamente la mia versione". Sono queste le prime parole, riportate da Il Corriere della Sera, della 22enne che ha denunciato di essere stata violentata daApache La, il figlio 21enne del presidente del Senato. Lahato ieri dopo aver confermato la sua versione in un’audizione, durata oltre tre ore, davanti agli investigatori della Squadra mobile milanese e ai pm. "Una donna non deve avere paura di vivere la sua vita ed essere giudicata prima dei fatti rispetto alle scelte che prende", ha aggiunto, ringraziando il suo avvocato "per il lavoro che sta facendo anche per le donne che non hanno avuto coraggio". Oggi, da quanto riferiscono fonti ...