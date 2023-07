Leo La Russa | parla la ragazza | “Umiliata da chi mi colpevolizza”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ha trascorso tre ore davanti ai pm per riscostruire cosa è successo la notte del 18 maggio scorso, dopo la serata trascorsa all’Apophis club, nel centro di Milano. La ventiduenne che ha denunciato Leonardo Laper violenza sessuale ha confermato il suo racconto: “Una notte da incubo”. “re una donna che si espone per far valere i suoi diritti è una doppia umiliazione, ancora prima di poter raccontare apertamente la mia versione”. In discoteca incontra il terzogenito del presidente del Senato, che conosce dal liceo. La giovane aveva già assunto cocaina e due farmaci, uno dei quali è un tranquillante. Risulterà positiva alla cannabis. Il giorno dopo, il 19 maggio pomeriggio, si presenta al servizio anti violenza della clinica Mangiagalli, dichiarando di non ricordare nulla di quello che le è accaduto, di essersi svegliata attorno a ...

MILANO I filmati delle telecamere che potrebbero confermare spostamenti e condizioni fisiche della ragazza. Il cellulare di Leonardo La che forse anche per il ruolo di suo padre non è ancora nelle mani degli investigatori. I referti medici che certificano lo stato di "completa amnesia" della presunta vittima, ma che non ...La ventiduenne che ha denunciato Leonardo La per violenza sessuale ha confermato il suo racconto. "Dopo avermi offerto da bere, Leonardo mi ha portato a casa....

Leo La Russa, la ragazza conferma le accuse di violenza “A casa sua una notte da incubo” La Repubblica

Ha trascorso tre ore davanti ai pm per riscostruire cosa è successo la notte del 18 maggio scorso, dopo la serata trascorsa all’Apophis club, nel centro di Milano. La ventiduenne che ha denunciato Leo ...Parla un'altra delle ragazze presenti in discoteca la notte del 19 maggio. «Su di lui mai voci strane relative a suoi comportamenti violenti contro le donne» ...