Legge Ripristino della Natura passa in Eurocamera | esultano gli attivisti di Fridays For Future

Dopo settant'anni di costruzione europea, potremo iniziare a lavorare per avere una vera e propriadidella natura", ha aggiunto alludendo ai negoziati con il Consiglio. "Voglio ...Passata in Eurocamera lasuldella Natura. Presente in Eurocamera anche l'attivista di Fridays For Future Greta Thunberg. " E' assurdo che dobbiamo lottare per il minimo, non dovremmo essere costretti a fare ..."Quello che succedera' da qui al 2024" in tema ambiente e clima "va oltre allasuldella Natura e dipendera' dalle elezioni europee", ha dichiarato una delle attiviste di Fridays For Future, oggi in Eurocamera in occasione del voto sulla proposta di. "...

Legge ripristino natura, via libera del Parlamento europeo: cos'è e cosa prevede Adnkronos

Il Parlamento UE approva la legge per il ripristino della natura: approfondisci questo argomento sul sito di WWF Italia. Leggi le Pandanews!'Quello che succedera' da qui al 2024' in tema ambiente e clima 'va oltre alla Legge sul Ripristino della Natura e dipendera' dalle elezioni ...