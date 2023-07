Legge natura | Europarlamento respinge lo stop | la legge va avanti

La Plenaria del Parlamento europeo ha respinto la proposta di reiezione dellasulla. La proposta di respingere il testo della Commissione non è passata con 324 voti contrari, 312 favorevoli e 12 astenuti.La plenaria del Parlamento europeo ha bocciato con 324 voti contro 312 e 12 astensioni la proposta di rigetto del controverso Regolamento sul ripristino della, che ha polarizzato l'aula in uno scontro tra il centro - destra, favorevole al rigetto, e il centro - sinistra e i Verdi, contrari. L'aula sta ora votando sui 136 emendamenti che sono stati ...... non perfettamente in linea con gli adempimenti di. Rimangono in Calabria ambiti territoriali ... mucillagine e filamenti di posidonia alla deriva; vegetali che, per loro stessa, non sono ...

Via libera dell'Eurocamera alla legge sulla natura Agenzia ANSA

Via libera dell'Eurocamera alla proposta di legge sulla natura, seppur con alcuni emendamenti rispetto al testo della Commissione. Il via libera è passato con 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e ...Non passa la richiesta del Ppe e delle destre di accantonare il provvedimento che prevede di ripristinare entro il 2030 il 20% delle superfici terrestri e marine ...