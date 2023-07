Lega | ' tesoriere' Di Rubba condannato a 2 anni e 10 mesi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - Il '' dellaAlberto Di, lo scorso aprile nominato amministratore federale del Carroccio, è statoa duee dieci, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dal gup di Milano Natalia Imarisio in una tranche dell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Il gup ha accolto le richieste della pubblica accusa rappresentata dall'aggiunto Eugenio Fusco e ha mandato a processo Andrea Manzoni, ex revisore contabile della. (segue)

con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro, Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale della

