Lecce | all’università i distributori automatici con nomi e prezzi dei prodotti anche in braille Storia di integrazione e di accessibilità ai servizi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso ddel Salento: Una piccolaa lieto fine che segna un altro passo verso la pienadeidell’Università del Salento. La raccontano tre dipendenti dell’Ateneo, Veronica Mangè, Massimo Cervelli e Davide Dongiovanni, centralinisti ciechi ino nella sede di Studium 2000 a, e la studentessa Francesca Rosafio, volontaria ino civile per il progetto “Total accessibility” presso l’Ufficio. «Quando iper cibi e bevande sono stati sostituiti con quelli dotati di touchscreen per noi è diventato impossibile servircene», spiega Veronica Mangè, «ma grazie al nostro impegno e a un lavoro di squadra abbiamo ...

...dell'del Salento. La raccontano tre dipendenti dell'Ateneo, Veronica Mangè, Massimo Cervelli e Davide Dongiovanni, centralinisti ciechi in servizio nella sede di Studium 2000 a, e la ......dall'infanzia di Carla e di come la vita l'abbia condotta'... e Facoltà di Matematica, frequenta per i primi due anni l'... intanto Insegna Matematica ae poi a Napoli. Carla si ...... nata aed operante in tutta la regione. Gli ITS, la cui ... nel sistema ordinamentale italiano solo dalle, dai ... presentare e fornire informazioni relative'itinerario da crociera, ...