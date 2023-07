Le violenze non si misurano | ecco perché non conta quanto durano 10 secondi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il segnale che manda la sentenza sulla palpatina appare opposto a quello che da sempre viene da chi aiuta ogni giorno le donne: bisogna sempre metterle in condizione di denunciare in sicurezza abusi,e molestie

"Nel centenario della laurea di Sandro Pertini,abbiamo semplicemente celebrato la memoria di ... sono anni difficilissimi, caratterizzati da crisi economica, scioperi,fasciste, conflitti ...... le relazioni tra i sessisono molto dissimili, rimangono in gran parte insanate anche dove ci ... Cinque capitoli (Le, Sovrastrutture cultura e abilità relazionali; la storia al femminile; ...Come per la settimana dellenelle banlieue seguite all'uccisione del diciassettenne Nahel, ... Un decreto dell'8 luglio ne ha vietato l'uso, la vendita e il trasportoautorizzati. .

Caso La Russa, perché l'assunzione di droga da parte della vittima di violenze non è un alibi: l'unico discrimine è il consenso consapevole Corriere Milano

Dipinta in due versioni, una conservata a Napoli e una a Firenze, la Giuditta che decapita Oloferne, rivisitazione dell’omologo quadro di Caravaggio, è il capolavoro più noto di Artemisia Gentileschi.Giorgia Meloni interviene per la prima volta sul caso Leonardo Apache La Russa, indagato per violenza sessuale, e sulle polemiche per le parole del padre Ignazio, co-fondatore di Fratelli d’Italia e p ...