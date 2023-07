(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono stati trovati morti in una vasca per l'irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i duerumeni di 6 e 7 annida ieri pomeriggio dopo essersi allontanati dalla propria abitazione. A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. L'acqua era profonda tre metri. A dare l'allarme erano stati i genitori non vedendoli per lungo tempo, poi davanti al vascone erano state trovate le ciabatte dei due bambini. Per questo lesi erano concentrate proprio nel vascone per la raccolta di acqua. Lascoperta è avvenuta intorno a mezzanotte.

... delle responsabilità specifiche e anche dei costi delle. Quello che emerge, è che ... le cause si protraggono per anni e nella maggioranza dei casicon un patteggiamento. Secondo l'......rapitori e conferma alla madre la sua teoria e le dà la forza di scatenare il putiferio di... Non abbiamo notizie certe, sappiamo però che i romanzi noncon questa stagione, perciò ...... delle responsabilità specifiche e anche dei costi delle. Quello che emerge, è che ... le cause si protraggono per anni e nella maggioranza dei casicon un patteggiamento. Secondo l'...

Gamblers senza scrupoli scommettono oltre $300k sul Titan Assopoker

Sono stati trovati morti in una vasca per l’irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini ...Aveva appena terminato una consegna il rider che nel pomeriggio di giovedì ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia di Roma Capitale in via Salviati. La sua bici gli era stata portata via pochi ...