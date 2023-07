(Di mercoledì 12 luglio 2023) La chiusura del vertice NATO di Vilnius, le modifiche agli obiettivi del PNRR, e Sinner in semifinale a Wimbledon

1) UN PITTORE STRAORDINARIO E UN MODELLO PURO Nelle, un pittore di fama, Basil Hallward, sta portando a termine il ritratto del diciassettenne Dorian Gray : da quando lo ha come modello, ...Esemplare, in tal senso, quanto la stessa venerabile racconta nelledella seconda delle sue quattro Memorie, tutte e quattro scritte (nel periodo 1935 - 41) in obbedienza al vescovo di ......e delle catene del valore, la guerra del clima e la cosiddetta transizione verde, tutte questioni complesse che incidono fortemente sulla nostra quotidianità. Una complessità che, nelle...

Le prime pagine di martedì 11 luglio 2023 Il Post

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...Gli sconti dei Prime Day sono un'occasione imperdibile per fare scorta di integratori in polvere, barrette proteiche e snack energetici in vista degli allenamenti estivi ...