Le notizie del giorno di Enrico Mentana

(Di mercoledì 12 luglio 2023) - Dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni dal vertice Nato, alla precisazione della Santa Sede sul caso Orlandi, fino alla sentenza di appello per l'omicidio di Willy

Brilla Hong Kong, in aumento2,52%, chiude a 19.336,71 punti....richiedere il rilasciocertificato è possibile presentare a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia Entrate il modello disponibile nella pagina ' Modelli da presentare agli uffici '...5,decreto - legge 30 marzo 2023, n. 34' . I crediti utilizzabili in compensazione, spiega l'Agenzia Entrate, sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari ...

Le notizie di calciomercato del 12 luglio 2023 Fanpage.it

Anteprima oggi alle ore 21.30 presso la Casa Avis di via Guerri 5, il racconto dell'esistenza del medico dei poveri che per primo riconobbe e isolò il virus della Sars, e di cui si celebra quest'anno ...La preoccupazione della premier: «Non possiamo passare l’estate così». Il presidente del Senato spiega: «Mi ero rivolto all’avvocato, non accusavo la ragazza. Ho sbagliato i toni a caldo» ...