Le imprese | fonti chiave per le redazioni | ma gli uffici stampa devono garantire dati | accuratezza e credibilità

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Crossmedialità e multicanalità sono le dimensioni in cui si muove l’informazione e quindi anche la comunicazione d’impresa, a partire dalle relazioni con lache oggi vedono le notizie scorrere in un unico flusso informativo nel web, passando dai media on line alle piattaforme di video e podcast e naturalmente ai social media. Ma come afferma l’ultimo Cision State of Media Report 2023, che ha intervistato piu’ di 3000 giornalisti, lee i lorodi media relationsche i contenuti siano accurati. Profondità esono definiti una priorità dal 58% giornalisti. Il 27% ha anche affermato che la loro più grande sfida è mantenere lacome fonte attendibile. Il 40% dei giornalisti afferma di affidarsi maggiormente ai ...