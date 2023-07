Le chiese del mondo si stanno adattando alla tecnologia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Anche la professione di sacerdote è in subbuglio a causa della. Come altri professionisti, anche i sacerdoti si ergono a guardiani. Sono l’interfaccia tra i fedeli e le sacre scritture. A seconda della fede, possono anche essere gli intermediari tra i fedeli e il loro Dio. La maggior parte dei testi sacri, se non tutti, sono ora disponibili online. In passato, molti fedeli avrebbero considerato blasfema questa possibilità di accesso. Ad esempio, i Lollardi, un gruppo inglese che cercava di riformare il cristianesimo a partire dal XIV secolo, incontrarono una fragorosa opposizione del clero (e una violenza da parte di altri) quando cercarono di tradurre la Bibbia in inglese (all’epoca disponibile solo in latino), in modo che più persone potessero leggerla. Come osserva lo storico Jonathan Rose, la resistenza fu così frenetica in gran parte «perché una Bibbia ...