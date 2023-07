Le chiavi nell’auto | lei chiusa fuori | a Saronno un’anziana chiede aiuto ai vigili

... nei confronti del conducente dell', un rintraccio ... (porto ingiustificato dialterate o grimaldelli) e i coltelli ... il cui esito può e deve dare ai nostri concittadini fiducia'...... diamo un prodottoin mano , con installazione tramite ...Secondo voi l'Italia resterà il fanalino di coda'elettrico I ... Le stesse case automobilistiche stanno cambiando, lehanno ...... creando anche delle nuove varianti per non dare'occhio e ... Una volta diretta all', è stata fermata da un uomo che le ha ...così chinata per vedere se per caso avesse perso il mazzo di...

Saronno, anziana resta chiusa fuori dall'auto: arriva la Polizia Il Notiziario