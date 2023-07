Lazio | non solo Kerkez | si punta anche un altro talento dell'AZ Alkmaar

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Non c'èMilosnella lista dei giocatori'AZadocchiati dalla. Come riporta il sito spagnolo Relevo,...

Classe 1965, cosentino, ex giocatore della, con la quale ha debuttato in serie A, oltre che ...ds trovare il nome giusto per sostituire il difensore coreano Kim passato al Bayern Monaco ma...As Roma 11/02/2016 - campionato di calcio serie A /- Hellas Verona / foto Antonello Sammarco/... Ma proprio perché è forte se ci fossero offerte eccezionali la societàpotrebbeprenderle ...... "Per me sarà per sempre una seconda casa" Sergej Milinkovic - Savic, dopo la notizia del suo approdo in Arabia Saudita, ha voluto salutare la. Di seguito le sue parole sui propri social. "Oggi ...

La Lazio non prenderà Politano: l’annuncio di Lotito Tutto Napoli

Non c'è solo Milos Kerkez nella lista dei giocatori dell'AZ Alkmaar adocchiati dalla Lazio. Come riporta il sito spagnolo Relevo, i biancocelesti oltre al terzino sinistro ungherese classe 2003, nelle ...Continue voci sul suo futuro. Poi la trattativa lampo con l'Arabia, e per Sergej Milinkovic è già il momento di salutare. Il Sergente ha condiviso un lungo post su ...