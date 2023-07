Lazio | Milinkovic-Savic saluta | “E’ un giorno difficile per me In biancoceleste sono diventato uomo”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E’ ildi Sergejall’Al-Hilal. Quindi è anche ilche separa definitivamente le strade del centrocampista serbo e delladopo stagioni di gioie.ha volutore tutti i tifosi dellacon una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Le parole di: “Oggi è unparticolare per me, ètrovare parole giuste perrvi…passati 8 anni da mio arrivo e non posso mai dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto insieme.La Coppa Italia, le due Supercoppe, e tutti i gol e assist. Mi avete supportato sempre e dato la forza di un vero SERGENTE. Tutto questo non verrà ...

... che per diverso tempo si è detta convinta di poter portare il talento serbo SergejSavic a Torino, salvo poi vederselo sfuggire a seguito della sua cessione concordata dalladi ...Le parole di Sergej- Savic con cui si congeda dalla: "Per me sarà per sempre una seconda casa" Sergej- Savic, dopo la notizia del suo approdo in Arabia Saudita, ha voluto salutare la. ...Commenta per primo Sergej- Savic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al - Hilal. Tramite un post affidato al ...giocatore biancoceleste ha voluto salutare i suoi ex tifosi della. ...

L'addio era stato annunciato, ma ora è arrivata anche la certezza. Dopo otto stagioni alla Lazio, condite da 341 presenze, 69 gol (di cui 57 in Serie A), 53 assist e 3 trofei, ...Continue voci sul suo futuro. Poi la trattativa lampo con l'Arabia, e per Sergej Milinkovic è già il momento di salutare. Il Sergente ha condiviso un lungo post su ...