Lazio | Lotito sulla pirateria | «Il ddl che tutela il diritto d’autore è un provvedimento ben strutturato | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Claudio, presidente dellae senatore di Forza Italia, ha parlato in aula in merito alla. Ecco le sue dichiarazioni Claudio, presidente dellae senatore di Forza Italia, ha parlato in aula in merito alla. PAROLE – «Il disegno di legge in materia diè assolutamente necessario e Forza Italia lo ha evidenziato sin dall’inizio della legislatura. Laprovoca danni enormi per l’economia italiana, con 1,7 miliardi di minori ricavi, valutando i settori indotti collegati. Queste procedure illegali inoltre provocano oltre 300 milioni in meno di entrate fiscali e una perdita di quasi 10mila posti di lavoro. Con questa legge si sanzionano sia penalmente che attraverso l’aumento degli importi ...