... ad Aversa, annullando la decisione del Csm e del Tar delche avevano confermato la sanzione. ... al centro della questione per cui il Csm era intervenuto, vengono banalizzate adi "...Dopo i primitelefonici, ci sarà il primo faccia a faccia tra Allegri e il nuovo direttore ... il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic dellae l'attaccante esterno Domenico ...Napoli, Paris Saint - Germain e Galatasaray sono gli ultimi club ad aver intrattenutocon i suoi agenti nei giorni scorsi, mentre Zaha ha già ricevuto offerte contrattuali da, ...

Lazio, colloqui con l’Herta Berlino per Lukebakio: le ultime Calcio News 24

Continuano le visite mediche in casa Juventus e questa mattina è stato il turno di Luca Pellegrini, arrivato al centro sportivo bianconero insieme ad altri calciatori considerati ...La Lazio è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e nelle ultime ore ha messo nel mirino Callum Hudson-Odoi. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e, qualora dovesse decidere di non ri ...