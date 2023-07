Lazio | Basic | “Il 26 sarà il mio nuovo numero Prima di prenderlo ho chiesto il permesso a Radu”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Con l’addio di Milinkovic-Savic, Maurizio Sarri potrebbe decidere di dare sempre più spazio a Toma. Il centrocampista, arrivato due estati fa, non ha trovato mai una grandissima continuità di rendimento e magari potrebbe beneficiare dell’addio del serbo. In un’intervistaStyle Channelha parlato della prossima stagione, che verrà affrontata da lui con il cambio delvisto l’obbligo di lasciare il88. Sul futuro: “Voglio dare di più, non ho dato quel che posso dare, ma cerco di fare tutto al meglio, non voglio dire solo ‘certe cose’, ma tutto, se lo posso farebello. Mi è piaciuto tutto di Roma, è simile come al mio paese, mi sono abituato facilmente. Non vedo l’ora di giocare la Champions“. Suldi maglia: “Ho visto che non ...

Commenta per primo Non è chiuso con l'addio di Milinkovic il mercato in uscita della. Nella lista dei partenti c'è Toma, sul quale - scrive oggi il Messaggero - sono piombate Salernitana e Celta Vigo . I due club hanno chiesto informazioni ai biancocelesti per il ...La, pur senza i nazionali, si è ritrovata a Formello per svolgere la prima tranche di visite ... Felipe Anderson, Cataldi, Lazzari, Marusic, Vecino,, Casale, Marcos Antonio, Maximiano, ...FORMELLO - Inizia ufficialmente la nuova stagione della. A Formello sembra il primo giorno di scuola: dalle 8.30 scatta il raduno nel centro sportivo biancoceleste, Maximiano ei primi ad entrare e dare il via alle visite mediche. Ogni 30 ...

Sono iniziate ufficialmente le sedute di lavoro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Tra i 27 giocatori presenti, in tanti sono ancora in bilico. Un esempio è Toma Basic, reduce da una ...AGGIORNAMENTO 18.59 - Termina la seconda e utima sessione di allenamento della giornata di oggi. La squadra fa rientro negli spogliatoi, restano in campo solamente Crespi, a colloquio con ...