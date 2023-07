'Dall'entrata in vigore del decreto 149/2015 il ministero non ha più poteri ispettivi, trasferiti all'ispettorato del'. È stata la risposta della ministra del, Marina Elvira, all'interrogazione del Pd sull'uso della cassa Covid da parte della società Visibilia Editore di Daniela Santanchè . 'Ha potere di verifica l'Inps, sul quale il ......vigore del decreto legislativo numero 149 del 2015 il ministero delnon ha più poteri ispettivi tarsferito all'Inl (Ispettorato nazionale del). Lo ha detto il ministro Marina...... a favore di una maggiore sicurezza e di retribuzioni migliori", spiega la ministra dele delle Politiche Sociali Marina. Ma come funziona il salario minimo in alcuni Paesi europei ...

Lavoro, Calderone: su Visibilia ministero non ha poteri ispettivi

"Si assicura all'autorità giudiziaria ogni utile collaborazione". Per la vicenda Visibilia "è confermata la piena e costante attenzione del ministero del Lavoro in ordine alle attività svolte e in cor ..."Nella materia oggetto della presente interrogazione - ha detto - ha potere di verifica anche l'Inps ai fini della valutazione della legittimità della ...