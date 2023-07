(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono otto glia vario titolo per sfruttamento deinell’ambito dell’indagine contro ilpartita nel maggio del 2022 e coordinata dalla Procura di Caltanissetta. Nella mattinata di oggi, 12 luglio, otto persone tra cui sei imprenditori agricoli sono state raggiunte dalle misure cautelari emesse dal gip ed eseguite dalla Squadra Mobile di Caltanissetta. Tra i provvedimenti un arresto ai domiciliari, un obbligo di dimora e, per gli altri imprenditori agricoli, il divieto di esercitare le proprie attività d’impresa per un anno. Le indagini sono scattate in seguito ad alcune segnalazioni arrivate alla Squadra Mobile di Caltanissetta e, dai controlli presso le aziende agricole e grazie alle testimonianze di vari cittadini pakistani, hanno permesso di accertare il reclutamento giornaliero di decine di ...

...fast fashion e di qualità così scadente da non poter essere riciclati finisconoa cielo ... Per quanto siano decine di migliaia iimpiegati nella filiera del riciclo dei vestiti di ...Il futuro incerto della zona industriale di Siracusa ha fatto allarmare più volte ie ... La puzza irrespirabile, i rifiutiin discariche che continuano a inquinare. Il tutto ......fast fashion e di qualità così scadente da non poter essere riciclati finisconoa cielo ... Per quanto siano decine di migliaia iimpiegati nella filiera del riciclo dei vestiti di ...

“Lavoratori ammassati nei camion”: operazione caporalato nelle campagne siciliane, 8 indagati Il Fatto Quotidiano

CALTANISSETTA – Operazione contro il caporalato e lo sfruttamento di braccianti agricoli stranieri della squadra mobile di Caltanissetta. Eseguite otto misure cautelari personali, I provvedimenti sono ...Ma la situazione non è migliorata alla fine dello sciopero. Tanti i turisti in una ressa peggiorata dal caldo di oggi. Nessun ritorno alla normalità quindi anche per le soppressioni delle corse nel ...