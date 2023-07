“Lavorare per una pace giusta | non tocca solo al Papa farlo” | l’intervista a Gribaudo Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Siamo nel pieno del vertice Nato in un momento cruciale del conflitto in Ucraina. Chiara, vicepresidente del Pd, che ruolo sta giocando l’Italia di Giorgia Meloni? “Mi pare che Meloni faccia una gran fatica. Da un lato sta provando a farsi riconoscere in un contesto internazionale che fino a ieri la guardava come feroce interprete del sovranismo. Dall’altro ogni volta che le parte la frizione, torna la populista euroscettica. Lo ha fatto anche recentemente in Parlamento, dove ha attaccato il Commissario Gentiloni. Il rischio è la marginalità dell’Italia nelle scelte delle cancellerie europee. Anche sul tema migranti, l’Italia sta rischiando l’isolamento. E i suoi alleati storici come la Polonia sono i più duri a dire no alle nuove regole sulle politiche migratorie”. Sembra complicarsi la promessa a Zelensky di un suo ingresso veloce nel patto ...