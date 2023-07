Lautaro no stop | il super allenamento del Toro

Sempre sul pezzoMartinez. L'attaccante dell'Inter si allena in palestra: ecco il video pubblicato sui ...Quest'anno è sceso al numero 124 ATP e ha scelto Milano per ripartire dopo unodi un mese e ... ko Raul Brancaccio, crollato alla distanza contro il giovane argentinoMidon, mentre fa un ...Senza i soldi del camerunense i nerazzurri rischiano losu Frattesi o Lukaku ma c'è chi non si ... Se non Onana, uno tra Bastonie Barella. Ci servono i soldi per comprare un difensore, un ...

Lautaro no stop: il Toro si allena anche in vacanza Inter News 24

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso da protagonista una stagione condita da due trofei, sfiorando la Champions League finita poi in quel di Manchester. I nerazzurri non vogliono, però, smettere di stu ...Manchester United need a new striker in this summer's transfer window and Lautaro Martinez would be tailor-made for Erik ten Hag's side.