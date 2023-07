L’Arabia Saudita vuole anche Pogba | presentata una nuova offerta da 150 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic–Savic, che sta per scegliere, un altro centrocampista della Serie A viene tentato dalle offerte milionarie di Riad: Paul. Il francese si è presentato regolarmente alla Continassa per le visite mediche con la Juventus, acclamato dai tifosi: il suo desiderio è rimanere in bianconero, almeno per ora, tanto da rifiutare un contratto da 100per tre anni presentato dall’Al Ittihad. Ora però l’Al Alhi è tornato alla carica con unada 150di ingaggio per tre stagioni. Per il momentodovrebbe resistere: l’obiettivo principale sono glipei del 2024 in Germania. Una competizione chenon vorrebbe assolutamente perdere ...