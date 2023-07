L' ambiente affidato a Big Pharma | la Ue vuole togliere ai contadini la cura della natura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Negazionisti e anti-ambientalisti: nel deliriobattaglia, i Buoni sono andati decisamente fuoripista finendo addirittura con l'accusare iche in Olanda sono scesi in piazza; anche loro sono ostili all'e alla. La questione è semplice: nel paese famoso per i fiori (tulipani in testa) e per gli allevamenti di mucche, allevatori eappunto hanno messo in piedi un movimento politico che è in testa nei sondaggi nonostante stia bloccando il paese con i trattori, mezzo proprio di chi nei campi ci lavora dalla mattina alla sera. Ma siccome i signori delle auto blu di Bruxelles, capitanati da un olandese burocrate di nome Frans Timmermans, stanno sovvertendo il sensoaprendo la strada alla carne sintetica e di conseguenza ai ...