Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziario: guarda il punto video di Francesco ......nelle prossime ore a Riad per sostenere le visite mediche e diventare un calciatore dell'Al, ... Oggi visite e firme per Pulisic, mentre per l'attaccoquota il nome di Balogun (Arsenal). In ...... l'Al Nassr di Ronaldo, l'Al -, l'Al - Ittihad e l'Al - Ahli, le ultime due hanno messo gli ... - Al momento Paul, che stamattina ha sostenuto le visite al J Medical, nonin considerazione ...

L’Al-Hilal prende Milinkovic e punta Zaniolo. La Lazio sogna Zielinski: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

All’improvviso arriva la scossa per il mercato della Lazio. Lo stallo delle trattative è stato troncato dalla vicenda Milinkovic. Dopo qualche dubbio iniziale Sergej ha ...Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', il giornalista del Corriere dello Sport Filippo Bonsignore parla così del possibile trasferimento di ...