Lady Gaga non pagherà chi ha ritrovato i suoi cani | è stata truffata

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il mondo ha di colpo parlato deidirapiti a febbraio 2021. Una storia orribile, che ha visto coinvolto anche il suo dog sitter, preso di mira da una vera e propria banda. Idue bulldog francesi sono parte della famiglia della cantante che, dopo essersi assicurata delle condizioni del dog sitter Ryan Fisher, ha offerta una ricompensa per riavere ipiccoli. Una cifra notevole, 500mila dollari, che ha ottenuto l’effetto desiderato, ovvero il ritorno a casa degli adorati animali. Due giorni dopo, infatti, una donna di nome Jennifer McBride ha riportato i cagnolini, ma non ha mai ricevuto un solo dollaro da parte della popstar.in tribunale Il 2021 è stato un anno decisamente particolare per, ...