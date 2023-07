La7 | Cairo sulla chiusura di Non è l’Arena | “Contratto in scadenza | bene solo i primi due anni”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La7,di Non è: “indue” Urbanotorna sul caso Giletti a tre mesi dal brusco allontanamento del conduttore di “Non è”. Durante la presentazione dei palinsesti di La7, l’editore ha spiegato che ildi Giletti era ine che la sua trasmissione, in onda per cinquee mezzo, aveva ottenuto “ottimi” risultati maper idue. Una versione smentita dall’agente del presentatore, Gianmarco Mazzi, secondo cui Giletti era molto vicino al rinnovo. “Per me siamo in buonissimi ...