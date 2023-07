La Wagner consegna le armi a Mosca | migliaia di carri e munizioni all' esercito

La7.it - Continuano gli strascichi della rivolta fallita del gruppoguidato da Evgeny Prigozhin . Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver messo le mani su oltre 2.000 pezzi di ...Le armi consegnate dallasaranno stoccate per la manutenzione, riporta la Tass, che aggiunge anche come siano stati consegnati anche equipaggiamenti mai utilizzati in battaglia. Proseguono, ...Considerato vicino alla, Surovikin non è più stato visto in pubblico dal 24 giugno, mentre sono circolate voci non confermate che sia stato arrestato. I cittadini russi hanno ritirato dalle ...

Russia, Wagner consegna armi. 007 Gb: "Surovikin messo da parte ... Adnkronos

Continuano gli strascichi della rivolta fallita del gruppo Wagner guidato da Evgeny Prigozhin. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver messo le mani su oltre 2.000 pezzi di equipaggiamen ...Secondo il sito investigativo Proekt, l’ex cuoco di Putin avrebbe un cancro all'addome e sarebbe stato sottoposto alle terapie in una clinica per vip ...