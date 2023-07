La Venere degli Stracci incendiata da un senza tetto VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - Era in una mensa di via Marina a Napoli ed è stato rintracciato dalla polizia che ha visionato i filmati dellasorveglianza, individuando così il possibile responsabile del rogo della. Ha 32 anni, una vita in strada, come uno dei tanti clochard che dormono tra piazza Municipio e la Galleria Umberto I. Le indagini della squadra mobile eagenti del commissariato Decumani sono state rapide, dopo l'onda di indignazione per quelle fiamme divampate nei pressi del Molo Beverello, in piazza Municipio, alle 5,30. Il tam tam dei social è scattato con le immagini delle lingue di fuoco che in pochi minuti hanno ridotto in cenere glie avvolto la gigantescabianca. Nel frattempo la polizia cercava tra i fotogrammi della ...