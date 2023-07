La storia del piccolo Mouhamed | il bimbo nato senza occhi in Senegal

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Èin, ilcon una rara malformazione al bulbo oculare scoperta subito dopo il parto, sta per compiere un anno. Nel suo Paese nessuno aveva le possibilità per aiutarlo e per questo il suo papà ha messo in moto un meccanismo grazie al quale il neoè riuscito ad arrivare con la mamma a Roma, ospite dell’Associazione Kim, per ricevere delle protesi oculari che cresceranno insieme a lui. La direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare, Ilaria Ciancaleoni Bartoli (Instagram)LadelMa andiamo con ordine. Il 29 luglio dello scorso anno suo padre, residente a Milano per lavoro, ha scritto una mail alla direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare, Ilaria ...