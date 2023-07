La stampa francese | “Osimhen troppo caro | il Psg guarda in casa Juve”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Continuano gli assalti delle squadre estere al campionato di Serie A sul fronte del calciomercato. “Il Psg punta diritto sull’attaccante dellantus, Dusan Vlahovic”, è quanto riporta oggi Le Parisien, affermando che la squadra di Al Khelaifi “vuole costruire un attacco per incantare, con profili molto diversi fra loro e sulla carta complementari. Il serbo della, 23 anni, è nel mirino come centravanti”. Secondo quanto riporta il quotidiano parigino, la pista di Vlahovic “è presa molto sul serio nell’entourage del club e nelle ultime ore è aumentata molto di spessore”. Vlahovic “fa parte delle priorità in attacco del PSG” e “ha in sé molte delle caratteristiche che piacciono ai dirigenti parigini”. Poi altri dettagli: “il Psg non ha al momento formulato alcuna offerta allantus” limitandosi a fare dei “sondaggi” e “le prime ...