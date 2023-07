"C'è una indagine in corso e dobbiamo separare gli aspetti giudiziari da quelle che sono le frasi che Lapronuncia - ha aggiunto- . Parliamo della seconda carica dello Stato che dice ......del nostro progetto! Voglio ringraziare in particolare il Presidente del Senato Ignazio La, i ... In attesa delle dichiarazioni di, questo è stato il commento del presidente della regione ...... dal presidente del Senato Ignazio Laa quello della Camera Lorenzo Fontana . CONSIGLI24 I ... Ettore Rosato , Debora Serracchiani , dal sindaco di Firenze Dario, Piero Fassino , Tommaso ...

La Russa, Nardella (Pd): “I processi si fanno in tribunale, ma si fa finta di niente…” Globalist.it

Maggioranza spaccata in Consiglio comunale su un ordine del giorno dal titolo "Tolleranza zero per questi gretini", che invitava il Comune "a costituirsi parte civile al processo contro i delinquenti ...Il «Bosco dello Sport» a Venezia finanziato dal governo per 93,5 milioni. Ancora niente da fare invece per il rifacimento del Franchi a Firenze: la rabbia del Comune e la partita politica per arrivare ...