La Russa | Meloni | Comprendo la sofferenza di Ignazio ma non sarei intervenuta nella vicenda - Solidarizzo con la ragazza che denuncia

17.20:LaNon sarei intervenuta Domande sulla giustizia alla premier, in conferenza stampa a Vilnius, dopo il vertice Nato. "Non c'è alcun conflitto tra politica e magistratura", ...Leggi Anche Caso Cospito, Andrea Delmastro indagato dalla Procura di Roma Delmastro, 'il giudice non dovrebbe sostituirsi ai pm' Sulla vicenda Delmastro inveceha chiarito: 'Per come la vedo ...Giorgia'scarica' Ignazio Lasullo scandalo che ha coinvolto il figlio Leonardo, indagato per violenza sessuale dopo essere stato denunciato da una ex compagna di liceo . Difende invece, ...

Meloni, La Russa Solidarizzo con la ragazza che denuncia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

A proposito dell’intervento di Ignazio La Russa, che ha commentato le vicende di cronaca che vedono coinvolto il figlio Leonardo, Meloni ha detto: “Comprendo da madre la sofferenza del presidente del ...La presidente del consiglio risponde a margine del vertice Nato a Vilnius: "Comprendo la sofferenza del padre, ma al posto del presidente del Senato io non sarei intervenuta" ...