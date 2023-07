La Rai non è teleMeloni | ecco il perché

...andare come da lei sperato. Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023 . Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su3 ...Hemming intuisce che i soccorsi rischiano diraggiungere in tempo i dispersi, e con altri ... Radio partnerRadio 2. Media partner TgrUmbria. Suoni Controvento Slow si realizza grazie al ...Adesso c'è un processo che ioaccetto, tantomeno da politici che strumentalizzano o da un Cda con cui nemmeno ho firmato un contratto per una frase su un giornale che con lac'entra. ...

Rai, Filippo Facci: "Ecco perché la Rai non mi potrà cacciare" Liberoquotidiano.it

In prima serata su Rai 2 due indagini nell'isola caraibica di Saint Marie: torna "Delitti in paradiso" in prima visione assoluta, ecco la trama.Da almeno sessant'anni l'editore della tv pubblica è la maggioranza di governo. Stupisce lo shock della sinistra che grida a un "sovranismo catodico" e che oggi fatica a liberarsi dall'idea di una Rai ...