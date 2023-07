La provocazione di Beatrice Venezi | «Non accetto censure» Ed esegue fuori programma l’Inno a Roma | caro al fascismo e al Msi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono passate solo poche ore dalla nuova contestazione in Francia, a Nizza, per, direttore d’orchestra e consigliere per il ministero della Cultura di Gennaro Sangiuliano. E dal palco del Summer Festival, nella sua Lucca,ha deciso di rispondere con una. Anche se nelle intenzioni, almeno dichiarate, non è così. Ma anzi una scelta conciliante. «Non posso accettaree credo che neanche Puccini le avrebbe accettate», ha detto prima di annunciare stasera, 12 luglio, che avrebbe chiuso con l’esecuzione delil concerto nel giorno di apertura delle Celebrazioni del Centenario pucciniano. La scelta di eseguirefarà certo discutere. Il brano è stato scritto nel 1919 da ...

Sono passate solo poche ore dalla nuova contestazione in Francia, a Nizza, perVenezi, direttore d'orchestra e consigliere per il ministero della Cultura di Gennaro ...con una. ...accenna timidamente a qualcosa di laicamente sacro (il museo Maxxi), dimenticando quanto ... L'arte è anche rottura e, uso libero del linguaggio nel tempo della riproducibilità ...... come pensano le 43 prefiche femministe e il direttore e perfino la criticaLuca , ... come se puntasse a cambiare il modo di pensare, come se fosse unafine a se stessa. Che è una ...