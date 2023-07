La Promessa anticipazioni 13 luglio 2023 | sorprese alla festa di compleanno di Cruz

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nella puntata de Ladi giovedì 13, la serata tanto attesa si è trasformata in una sequenza di colpi di scena al banchetto francese organizzato da Simona. Mentre l’ansia per l’errore nel menù di Mauro cresceva, la squadra di cucina si è mobilitata per risolvere la situazione. Ma l’aiuto più sorprendente è arrivato da Lope, che ha deciso di rivelarsi per offrire il suo supporto. Nel frattempo, Catalina ha scelto di indossare un abito carico di significato familiare, suscitando un’emozione intensa in sua madre, Leonor si è entusiasmata per il ballo, ma ha provocato un forte disagio in Mauro, mentre il cameriere ha notato le evidenti differenze sociali tra sé e la marchesina. Infine, Don Alonso è rimasto affascinato dvista di sua figlia, ma la memoria della sua amata moglie defunta ha gettato ...