“La nuova fidanzata” Altra esplosiva coppia vip italiana Beccati | lei confessa | “Notte insieme”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il calciatore italiano non è più single? Il gossip impazzisce soprattutto con l’arrivo della stagione estiva che chiama i cuori solitari a nuove esperienze sentimentali tutte da vivere sotto l’ombrellone. Giorni di svago e di relax e perché no, anche di passione travolgente: così per il calciatore l’arrivo dell’estate si tinge di rosso amore. Lafiamma? Ci ha pensato il settimanale Chi ha risolvere l’enigma, raggiungendo la diretta interessata che ha rivelato nel corso dell’intervista i dettagli del loro incontro. Lafiamma di Nicolò Zaniolo, è lei a raccontare tutto sul loro primo incontro. Sogna di tornare a giocare in Italia, ma al momento impegna anima e corpo nel Galatasaray. Per Nicolò Zaniolo sembra essere arrivato il momento di staccare per alcuni giorni la spina e prendere le distanze dagli impegni lavorativi. Al suo fianco? Una ...