La Nato di domani oltre Vilnius Meloni punta tutto su Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fianco orientale e: sono questi i due “coni di interesse” che Giorgiadaattribuisce alladi. Il ragionamento di fondo, in un mondo sempre più incerto, è che questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo: “l’unità dell’Alleanza atlantica e la determinazione a difendere i valori e le regole del diritto internazionale senza le quali nessuno di noi sarebbe al sicuro”. Ma per difendere le regole del diritto internazionale e i suoi cittadini, ladeve guardare anchel’emergenza orientale. Ovvero al fronte sud dell’Europa. Ruolo e proiezioni Quando spiega che l’Italia sostiene gli adattamenti in corso dellacome confermato dagli importanti contributi nel fianco ...