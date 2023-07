La modella | ex moglie di Eros Ramazzotti | ha raccontato la sua battaglia e lanciato un importante messaggio a favore della prevenzione «Un anno fa mi operavo | ho avuto l' enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro | è stata l' estate più bella della mia vita | ho ricevuto così tanto amore e conferme Oggi sono più forte»

Marica Pellegrini , exdi Eros Ramazzotti , ama interagire con i suoi fan sui social dove condivide spesso foto ... Molti follower però sono rimasti scioccanti quando la, in un lungo post, ...Ora, la situazione sarebbe nettamente migliore e lasi troverebbe fuori pericolo: "Questo è ...già chiarito come i figli siano uno dei loro desid [...] Marica Pellegrinelli è stata ladi ...La 35enne, nota per essere unae l'exdi Eros Ramazzotti , con cui ha avuto i figli Raffaella Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, venuto al mondo nel 2015, è stata colpita all' ...

Marica Pellegrinelli rivela: «Ho avuto un tumore e mi sono operata, ma ne sono uscita più forte» Corriere della Sera

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha rivelato di aver avuto un tumore: ecco il toccante post social ...La modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha raccontato la sua battaglia e lanciato un importante messaggio a favore della prevenzione. «Un anno fa mi operavo, ho avuto l'enorme fortuna di trovare in ...