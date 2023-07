La mobilità sociale in Inghilterra è ingessata da secoli | ora lo dice la scienza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fra i traguardi di cui siamo più fieri, per quel che riguarda i sistemi di governi democratici della nostra era moderna, vi è l’idea che, in linea di principio e salvo malfunzionamento dovuto a specifici problemi, questo sistema sia quello che garantisce maggiori possibilità all’individuo, indipendentemente dalle sue origini. Fino a oggi, questo assunto è stato raramente messo alla prova da esperimenti precisi, su larga scala, per mancanza di dati adatti; tuttavia, gli sforzi collaborativi di milioni di individui in tutto il mondo, che stanno mappando ascendenza e discendenza del massimo numero di individui possibile, insieme a informazioni circa la loro vita, consentono per la prima volta di porsi una domanda precisa, risolvibile sperimentalmente. La domanda è la seguente: quanto è cambiata la correlazione fra status e origine familiare, procedendo neida ...