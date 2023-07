La migliore promessa del calcio italiano che ancora non conoscete

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Forse mai come quest’anno la lotta per la salvezza in Serie B è stata così incerta. A turno in zona retrocessione ci sono finite il Perugia, la stagione precedente ai playoff, il Cosenza, che come ogni anno prova a risorgere nel girone di ritorno, ma anche squadre che nelle ultime stagioni hanno fatto capolino in Serie A, come Venezia, Spal, Brescia. Alla fine Spal e Perugia sono effettivamente retrocesse e non sono state nemmeno la più grande notizia perché all’ultimo posto si è qualificato il Benevento, che fino a poco tempo fa potesse rimanere dignitosamente in Serie A. Sono passate due stagioni dalla disastrosa striscia di risultati che condannò la squadra di Inzaghi alla retrocessione. Nel frattempo, Vigorito ha costruito una rosa piena di calciatori esperti, tutti di altissimo livello per la cadetteria: Glik, Letizia, Schiattarella, Ciano, Farias, Simy. Evidentemente, però, i ...