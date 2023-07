La Lega scarica La Russa dopo le parole di Meloni | “Il silenzio era più opportuno” E sulle indagini | “Non c’è complotto contro di noi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ignazio La“è la seconda carica dello Stato” e “per questo” sarebbe stato “piùilnei confronti di una ragazza che sta denunciando una violenza”. Leusate da Giorgia– che ha preso le distanze dal presidente del Senato per le sue frasi sulla vicenda dell’indagine che coinvolge il figlio – danno il liberi tutti nella maggioranza. E così il vice-segretario dellaAndrea Crippa ‘’ Lae le sue specifiche sull’assunzione di cocaina da parte della ventenne. Argomenti eassai vicini a quelle usate dalle minoranze che da un partito di maggioranza. “Io sarei molto più cauto – ha detto in un’intervista all’HuffPost – Penso che bisogna affidarsi alla giustizia. Non credo che se il ...