(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ho seguito il processo al figlio di Beppe Grillo, e non vorreinei panni di chi dovrà decidere se uno è stupratore o calunniato, l’altra vittima o calunniatrice, senza vie di mezzo. Storie andate di bevute in frasca e amori consumati sull’inglese dei Rolling Stones

La grande fortuna di non essere giudici in un caso di stupro (di M ... L'HuffPost

