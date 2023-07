La Germania invierà altri lanciatori e missili Patriot in Ucraina

...per proteggere la vita in Ucraina dal terrore russo! Sono grato per la disponibilità della... 'Questa dichiarazione multilateraleun segnale significativo alla Russia: il tempo non è ...Grazie per il vostro sostegno!' Ha proseguito: 'C'è un accordo su ulteriori lanciatori e missili Patriot per loro dalla. Questo è molto importante per proteggere la vita in Ucraina dal ...Non e' un caso che proprio contestualmente al vertice Nato in corso gli Usa abbiano confermato l'impegno di Biden sugli F - 16 a Kiev, laabbia indicato che fornira' piu' carri armati, ...

Zelensky ringrazia la Germania che invierà a Kiev "lanciatori e ... www.ildomanid'italia.eu