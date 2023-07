“La forza di un vero Sergente” | Milinkovic-Savic saluta la Lazio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo 8 anni passati con la maglia dellacucita addosso, Sergejlascia la Capitale e la Serie A per approdare in Arabia Saudita. Una scelta che ha fatto molto discutere quella del ‘’ che, all’ultimo anno di contratto con i biancocelesti, sembrava destinato a un grande club. Il centrocampista serbo è diventato invece l’ultimo gioiello acquistato a peso d’oro dagli arabi: 40 milioni allache ha massimizzato la cessione evitando di perderlo a zero, 20 all’anno per 3 anni al calciatore. L’addio del ‘’ “Oggi è un giorno particolare per me, è difficile trovare parole giuste perrvi. – ha scritto su Instagram– Sono passati 8 anni dal mio arrivo e non posso mai dimenticare ...

Parma, da falso problema a soluzione: ora serve un vero nove

