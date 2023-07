La FIFA stoppa il mercato dell’Al Nassr Colpa di ‘pochi spicci’

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Laha appena bloccato il. Ed è tuttadi un ‘piccolo bonus’ che non è stato pagato. Per la maggior parte di chi leggerà questo articolo, ma vi assicuro in primis per chi lo sta scrivendo, parlare diriferendosi a 390mila sterline fa un po’ strano. Me se Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.