La FIFA blocca il mercato di una squadra araba | i dettagli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La notizia ha del clamoroso, lahato ildel club arabo. Sarebbe stato reso noto anche il motivo di questa decisione. Il tema centrale di questo calcioè senza dubbio l’Arabia Saudita. Diversi dei migliori calciatori del panorama europeo come Roberto Firmino e Karim Benzema si sono resi protagonisti di trasferimenti faraonici nei club sauditi. La notizia arrivata nell’ultim’ora ha però del clamoroso, ildell’Al Nassr è statoto. La decisione è stata presa dalla, che ha considerato fatali i mancati bonus che il club saudita doveva ad Ahmed Musa, ex Leicester acquistato nel 2018. Clamoroso Al Nassr,to dalla: il motivo La sentenza iniziale era arrivata nel ...

