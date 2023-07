La Federginnastica svizzera | Basta foto di atlete a gambe divaricate

'No alla sessualizzazione delle atlete' Chi non si atterrà alle nuove regole rischierà il ritiro dell'accredito e l'estromissione dalle competizioni. Laha reso noto che il divieto è stato adottato per proteggere le atlete dalla diffusione di immagini 'eticamente sensibili'. Sono fatti salvi gli scatti automatici e di azione ...Mai a gambe divaricate. Le nuove regole per fotografare le ginnaste svizzere durante le gare Laimpone nuove regole contro la sessualizzazione degli scatti da parte dei fotografi delle atlete. Per chi non si atterrà al codice ritiro dell'accredito ed estromissione dalle ...Nessuna foto di bambine, ragazze o donne che fanno ginnastica deve rischiare di essere sessualizzata. Laha votato regole stringenti che ricadranno sui fotografi e sulle immagini di atlete a gambe divaricate. Per chi non si attiene al codice, la pena è il ritiro dell'accredito e ...

La decisione è stata presa per impedire che le immagini di bambine, ragazze o donne che fanno ginnastica vengano sessualizzate. Ecco che cosa rischia chi non rispetterà le nuove regole ...Nessuna foto di bambine, ragazze o donne che fanno ginnastica deve rischiare di essere sessualizzata. La Federginnastica svizzera ha votato regole stringenti che ricadranno sui fotografi e sulle immag ...