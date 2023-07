La denuncia degli attivisti italiani contro Pornhub | «Usa dati sensibili sull’orientamento e le preferenze sessuali»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Era il 29 giugno quando il gruppo di#StopDataPorn ha presentato un espostodi fronte al Garante della Privacy italiano. L’iniziativa, come abbiamo descritto nel precedente articolo di questo monografico, è stata utile all’autorità italiana per presentare una richiesta di chiarimenti alla grande piattaforma dove vengono condivisi video dal contenuto sessualmente esplicito rispetto alle modalità con cui l’azienda, che ha la sua sede legale a Cipro ma che ha la sua base originaria in Canada, in che modo tratta ipersonaliutenti. LEGGI ANCHE > Quel due pesi e due misure nel commento di Instagram alla foto di Rihanna StopDataPorn e la protesta...