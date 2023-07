La Cina veste Prada

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo il debutto nel mondo del calcio lo scorso maggio con le scarpette realizzate con adidas,è pronta a scendere nuovamente in campo affiancando la squadra nazionale cinese di calcio femminile, in partenza il prossimo 20 luglio per i Mondiali 2023. Con uno scatto di gruppo è stata infatti annunciata la partnership tra le Steel Roses e, dopo che la casa di moda italiana già lo scorso anno aveva sponsorizzato alcuni atleti olimpici cinesi nei giochi invernali di Pechino 2022, e dopo che nei mesi scorsi aveva scelto la cestista cinese Yang Shuyu come ambassador del brand. LA NUOVA DIVISAfornirà alle giocatrici e ai delegati abiti da indossare in viaggio e in occasione di eventi formali, pensati, come riporta la nota del lancio della collaborazione, per dare loro un aspetto fresco e contemporaneo. Nel frattempo, nella ...